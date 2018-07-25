banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
Gonyak hırsızları yakalandı
GONYAK HIRSIZLARI YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Karagülle tutuklu yargılanacak
KARAGÜLLE TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Mars yüzeyinde su gölü bulundu

Bilim insanları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu.

Mars yüzeyinde su gölü bulundu

Bilim insanları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
Mars yüzeyinde su gölü bulundu

Bilim insanları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu.

İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti. 
Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.
Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.
Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.
Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.
 

banner288
Son Güncelleme: 25.07.2018 19:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj
Nina Agdal yas tutuyor
Nina Agdal yas tutuyor
Cesur güzel Silvia Caruso
Cesur güzel Silvia Caruso
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika'da başladı
Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim
Macron: 1 Mayıs'ta darp olayının tek sorumlusu benim
Mars'ta likit su gölü bulundu
Mars'ta likit su gölü bulundu
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
Aigialia Metropoliti Amvrosios: Atina'daki yangının sebebi Çipras'ın ateist olması
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi
Pakistan'da oy verme işlemi sona erdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim