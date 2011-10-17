Marmara'da dev köpekbalığı yakalandı

Marmara açıklarında avlanan balıkçıların ağına tam 900 kilogram ağırlığında yaklaşık 4.5 metre boyunda camgöz köpekbalığı takıldı.
DHA Marmara açıklarında ava çıkan balıkçıların ağına dün gece camgöz köpekbalığı takıldı. Ağa takılan köpekbalığını gören balıkçılar büyük bir şaşkınlık yaşarken camgöz köpekbalığı tezgahta sergilenmeye başlandı.
Ümraniye'deki balıkçı tezgahında sergilenen camgöz köpekbalığını görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemedi. 900 kilogram ağırlında ve 4 metre 20 cm uzunluğundaki dev camgöz köpekbalığını görenler ellerine cep telefonlarını alarak bol bol fotoğraf çekti.
Miniklerde gördükleri dev manzara karşısında önceleri korksada daha sonra köpekbalığına dokunarak meraklarını gidermeye çalıştı.
Camgöz köpekbalığını yakalayan balıkçı ve tezgah sahibi Yavuz Yalçınkaya, "Marmara açıklarında avlanırken yakaladık, tezgahın önünde sergiliyoruz. 900 kilogram ağırlığında 4 metre 20 cm uzunluğunda" diye konuştu.