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Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus\'a Verildi

SEİNFELD DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERCE TANINAN AKTRİS, ÖDÜLÜ ALAN 6\'NCI KADIN KOMEDYEN OLDU

Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus\'a Verildi

SEİNFELD DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERCE TANINAN AKTRİS, ÖDÜLÜ ALAN 6\'NCI KADIN KOMEDYEN OLDU

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:52
Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus\'a Verildi
SEİNFELD DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERCE TANINAN AKTRİS, ÖDÜLÜ ALAN 6\'NCI KADIN KOMEDYEN OLDU
Washington, 22 Ekim 18 : ABD\'li aktris Julia Louis-Dreyfus komedi alanında yaşam boyu başarının ödüllendirildiği Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü\'ne layık görüldü.
Louis-Dreyfus, başkent Washington\'daki John F. Kennedy Performans Sanatları Merkezi tarafından verilen geleneksel ödülün 21\'inci sahibi oldu.
ABD\'de 1989-1998 yıllarında yayımlanan komedi dizisi Seinfeld\'de canlandırdığı "Elaine Benes" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Louis-Dreyfus, 35 yıllık kariyerinde özellikle durum komedisi türündeki televizyon yapımlarında canlandırdığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Seinfeld\'in ardından "Watching Ellie" ve "The New Adventures of Old Christine" gibi durum komedisi türündeki yapımlarda başrolde yer alan Louis-Dreyfus, son olarak siyasi komedi türünde ABD Başkan Yardımcısı rolündeki "Veep" dizisiyle izleyicilerin ve eleştirmenlerin takdirini topladı.
Louis-Dreyfus, Whoopi Goldberg, Lily Tomlin, Tina Fey,  Ellen DeGeneres ve Carol Burnett\'in ardından ödüle layık görülen 6\'ncı kadın komedyen oldu.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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