Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi

Porto Rikolu yetkililer, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e, yani yaklaşık 50 katına yükseltti.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırga olan Maria Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 2 bin 975'e çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı.

"Bilimsel dayanakları var"

Vali Rosello düzenlediği basın toplantısında, "Yetkililere resmi ölü sayısını 2 bin 975'e çıkarmaları için talimat veriyorum. Bu tahmini bir rakam olsa da bilimsel dayanakları var" diye konuştu.

Güncel veriler, ABD'deki George Washington Üniversitesi'nin araştırmalarına dayandırıldı. Araştırmacılar, Maria'nın adayı vurduğu Eylül 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasındaki verileri inceledi.

Porto Riko hükümeti de bağımsız araştırmanın sonuçlarını kabul etti.

Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini sayıyı 4 bin 600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.

Hükümet, kasırga felaketinde son bir yılda hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.