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Mardin'de PKK'ya büyük darbe

Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gerçekleştirielen

Mardin'de PKK'ya büyük darbe

Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gerçekleştirielen

30 Ekim 2011 Pazar 18:47
Mardin'de PKK'ya büyük darbe
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MARDİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gerçekleştirielen operasyonda, Şırnak kırsalında mısır tarlası içinde toprağa gömülü, gece görüş dürbünlü 88 Kalaşnikof tüfek bulundu.

Derik İlçesi’nde de terör örgütü PKK’da bomba uzmanı olduğu belirtilen bir terörist yaralı yakalandı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, ele geçirilen silahları salona sığmadığı için, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bugün basın mensuplarına gösterdi. Puşulu iki teröristin maket görüntüleri eşliğinde bahçede sergilenen silahlar hakkında bilgi veren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, son operasyonla dağılma sürecine giren terör örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.

Vali Ayvaz, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: "Yasadışı silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Mardin ve Şırnak illerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan planlı, projeli çalışma neticesinde, Şırnak ile Silopi İlçesi Kavaklı, Buğdaylı ve Bostancı köylerinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak İl Jandarma Alay Komutanlığı görevlileri ile birlikte yaptığı operasyonda, mısır tarlası içerisinde gizlenmiş vaziyette, üzerine sisli karlı havalarda kullanılabilme ve gece görüş özelliği bulunan dürbün monte edilmiş 88 adet uzun namlulu Kalaşnikof marka silah ele geçti." Vali Ayvaz, ele geçirilen silahlarla ilgili olarak S.O., M.O. ve N.T. adlı 3 kişinin gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü belirtti.

BOMBA UZMANI PKK’LI YARALI YAKALANDI

Öte yandan Vali Ayvaz, Derik İlçesi’nde de bomba uzmanı olan bir teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini ifade ederek şöyle dedi: "Bu kişi ile birlikte 120 adet torpil içinde pariod teknik patlayıcı ve 120 adet ateşleme fitili, ayrıca bombalarda kullanılan kavanoz parçaları, vidalar ve kırık camları ele geçirilmiştir. Bu çalışmalardan ve şu görüntülerden anlıyoruz ki, terör örgütü esnaf, okul, öğrenci, öğretmen dinlemenden vahşi bir görüntü içine girdiği, ancak bunların da sonunun geldiği anlaşılmaktadır."

Vali Ayvaz, ele geçirilen silahların Kuzey Irak’tan Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiğini kaydederek, "Bu silahlar bir kilometreye kadar görüş alanı sağlıyor. Karlı sisli ve gece görüşünde de etkili. Bu silahlar Rus yapımı 2010 yapımı suikastlar için hazırlanmış silahlar. Dürbünler ise farklı ülkelerin yapımı" dedi.

Son Güncelleme: 30.10.2011 18:47
Anahtar Kelimeler:
PKKMardinPolisEmniyetKOM
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