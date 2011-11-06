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MAP Mübarek Kurban Bayramı Kutlu Olsun

Milliyetçi Adalet Partisi Kurban Bayramının Huzur ve Mutluluk İçinde Geçmesini Diledi

MAP Mübarek Kurban Bayramı Kutlu Olsun

Milliyetçi Adalet Partisi Kurban Bayramının Huzur ve Mutluluk İçinde Geçmesini Diledi

06 Kasım 2011 Pazar 10:39
MAP Mübarek Kurban Bayramı Kutlu Olsun
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Derin hikmeti ile dostluk ve kardeşliğin, barış ve huzurun, toplumsal dokuyu daha da güçlendirmenin vesilesi olan bir mübarek Kurban Bayramına daha kavuşmanın, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, birlik ve beraberliğin, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı; kavuşma ve özlemlerin dindirildiği, insanların birbirleriyle kucaklaştığı, darda, mahzun ve mağdur kalanların

hatırlandığı, yolda kalmışların gözetildiği, bu vesile ile umutların yeniden yeşerdiği, azmin ve inancın coştuğu özel günlerdir.

Umutları yeşerten bu güzel bayram günlerine girerken dünya barışını tehdit eden gelişmelerle beraber, milletimizi dertlendiren büyük sorunlarımız da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi

bütünlüğümüzü, kardeşçe yaşamamızı ve toplumsal yapımızı hedef alan ayrılıkçı eğilimlerin beslenmesi, ayrık otu gibi kök salmaya başlamasıdır.

Büyük Türk milletini ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkını oluşturan fertler arasına ekilmek istenen nifak tohumlarını kurutup yok etmek, bozulması için özel çaba gösterilen milli kardeşlik

duygularımızı tazelemek ve kuvvetlendirilmek için Kurban Bayramı çok önemli bir fırsattır.

Bu mübarek günün , aziz milletimizin her konuda ve sorun karşısında tek yürek olarak birleşmesinde, milletçe unutmaya yüz tuttuğumuz kaynaşma, birlik olma, sevgi ile kucaklaşma gibi hasletlerimizin

yeniden kazanılmasında vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, bu kutlu günlerde sonsuza kadar bir arada olabilmeyi temenni ederiz.

Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dileriz.

Son Güncelleme: 06.11.2011 10:39
Anahtar Kelimeler:
BirlikBayramKurbanMAP
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