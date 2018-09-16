Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor



Pekin, 16 Eylül 18 : Çin’in Hong Kong ve Makau bölgeleri ile güney eyaletlerinde etkili Mangkhut (Şancu) tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hong Kong ile Çin’in güney eyaletleri Guangdong, Fucien ve Haynan’da etkili, bu yılın 22\'nci tayfunu Mangkhut nedeniyle en üst alarm seviyesi olan kırmızı alarm uyarısı yaptı.



South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Filipinler’den söz konusu yerleşim yerlerine geçen Mangkhut, Hong Kong ve Makau’da sel ve taşkınlara yol açtı. Bölgede en yüksek alarm seviyesine geçildi.



Medyada paylaşılan görüntülerde, fırtınanın ağaçları, kaldırımları, çatıları, pencereleri söktüğü ve insanları yerde sürüklediği, kurtarma ekiplerin sel altında kalan bazı yerlerde botlarla kurtarma faaliyetleri yürüttüğü görülüyor.



Tayfunun hızı Çin’in güney eyaletlerinde 165 kilometreye ulaştı. Tayfun, balıkçılığı, hava, demiryolu ve denizyolu ulaşımı ve eğitimi durma noktasına getirdi.



Mangkhut tayfunu nedeniyle Hong Kong, Haynan, Guandong’a bağlı Şıncın ve Guangcou\'da çok sayıda uçak seferleri iptaldi. Ayrıca hızlı tren, feribot seferleri durdurulurken, balıkçı tekneleri kıyılara bağlandı.



Tayfunun yarın ve ertesi gün ülkenin iç bölgelerine ilerleyeceği uyarısı yapıldı.



(AA/RU/FEZ)

