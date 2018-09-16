banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor

Çin’in Hong Kong ve Makau bölgeleri ile güney eyaletlerinde etkili Mangkhut (Şancu) tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor

Çin’in Hong Kong ve Makau bölgeleri ile güney eyaletlerinde etkili Mangkhut (Şancu) tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.

16 Eylül 2018 Pazar 13:12
Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor

Çin’in Hong Kong ve Makau bölgeleri ile güney eyaletlerinde etkili Mangkhut (Şancu) tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hong Kong ile Çin’in güney eyaletleri Guangdong, Fucien ve Haynan’da etkili, bu yılın 22'nci tayfunu Mangkhut nedeniyle en üst alarm seviyesi olan kırmızı alarm uyarısı yaptı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Filipinler’den söz konusu yerleşim yerlerine geçen Mangkhut, Hong Kong ve Makau’da sel ve taşkınlara yol açtı. Bölgede en yüksek alarm seviyesine geçildi.

Medyada paylaşılan görüntülerde, fırtınanın ağaçları, kaldırımları, çatıları, pencereleri söktüğü ve insanları yerde sürüklediği, kurtarma ekiplerin sel altında kalan bazı yerlerde botlarla kurtarma faaliyetleri yürüttüğü görülüyor.

Tayfunun hızı Çin’in güney eyaletlerinde 165 kilometreye ulaştı. Tayfun, balıkçılığı, hava, demiryolu ve denizyolu ulaşımı ve eğitimi durma noktasına getirdi.

Mangkhut tayfunu nedeniyle Hong Kong, Haynan, Guandong’a bağlı Şıncın ve Guangcou'da çok sayıda uçak seferleri iptaldi. Ayrıca hızlı tren, feribot seferleri durdurulurken, balıkçı tekneleri kıyılara bağlandı.

Tayfunun yarın ve ertesi gün ülkenin iç bölgelerine ilerleyeceği uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme: 16.09.2018 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brıtısh Aırways Londra-Tahran Seferlerini 22 Eylül'de Sonlandıracağını Duyurdu
Brıtısh Aırways Londra-Tahran Seferlerini 22 Eylül'de Sonlandıracağını Duyurdu
Brüksel'de
Brüksel'de "arabasız Gün" Etkinliği
Bmw, Çin’deki 139 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor
Bmw, Çin’deki 139 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor
Suriye'de 2 İran Askeri Öldürüldü
Suriye'de 2 İran Askeri Öldürüldü
Avustralyalı Türklerin Hayatı “Kimlik“ Sergisinde
Avustralyalı Türklerin Hayatı “Kimlik“ Sergisinde
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Filipinler'de Heyelan: 30 Ölü
Filipinler'de Heyelan: 30 Ölü
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mağaza Açtı.. Gelir, Sarayın Onarımında Kullanılacak
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mağaza Açtı.. Gelir, Sarayın Onarımında Kullanılacak
Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar
Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar
İran'da “Sosyal Medya Yasağı“ Tartışılıyor
İran'da “Sosyal Medya Yasağı“ Tartışılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim