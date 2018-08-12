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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

İNGİLİZ POLİSİ, MANCHESTER KENTİNDE KARAYİP FESTİVALİ KUTLAMALARINDA BİR KİŞİNİN ETRAFA ATEŞ AÇMASI SONUCUNDA 10 KİŞİNİN YARALANDIĞINI BİLDİRDİ

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle gece 02.30 sularında Karayip Fesitivali kutlamalarının yapıldığı Claremont Caddesi üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar içerisinde hayati risk taşıyan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Yaralılar içerisinde iki çocuğun da olduğunu ifade eden Manchester emniyetinden Başkomiser Debbie Dooley, "Şu anda çok ciddi durumda bir yaralımız yok. Tedaviler devam ettikçe gün içerisinde yaralılarımız taburcu olacaktır." dedi.

Dooley, saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 17:48
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