Manchester Unıted Marka Değerinde Şampiyonluğunu Korudu

Ankara, 9 Mayıs 18 (.): Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance\'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 895 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar doları aştı.Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance, \'\'Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası\'\' çalışmasını yayımladı.Buna göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 376 milyon dolar oldu, ilk 10\'da yer alan kulüplerin marka değeri 12 milyar 874 milyon dolara ulaştı.Geçen yılki listede ilk sırada yer alan Manchester United, 1 milyar 733 milyon dolarlık marka değerini yüzde 9 artışla 1 milyar 895 milyon dolara yükselterek bu yıl da "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını korudu.UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid 1 milyar 573 milyon dolarlık marka değeriyle ikinci, La Liga\'da şampiyonluğu garantileyen Barcelona da 1 milyar 511 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı.İngilizler ilk 10\'a damga vurduEn değerli 10 kulübün 6\'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10\'da iki İspanyol, birer Fransız ve Alman takımı yer aldı.Listede dördüncü sırayı yüzde 15\'lik artışla değerini 1 milyar 406 milyon dolara çıkan Bayern Munich alırken, İngiltere Premier Lig\'de şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City marka değerini yüzde 30 artırarak 1 milyar 331 milyon dolar ile 5\'inci sıraya yerleşti.Öte yandan Liverpool bu sene yüzde 33\'lük değer artışı, 1 milyar 204 milyon dolar marka değeri ile 3 sıra yükselerek 6\'ncı sırada kendini gösterirken, geçen senenin şampiyonu Chelsea 1 milyar 195 milyon dolara düşen marka değeriyle 3 sıra gerileyerek 7\'nci oldu. Bu kulüpleri 8\'inci sırada 1 milyar dolarlık marka değeri ile Arsenal, 9\'uncu sırada 913 milyon dolarla Paris Saint-Germain, 10\'uncu sırada da 764 milyon dolar ile Tottenham Hotspur izledi.En büyük değer artışı RasenBallsport Leipzig\'deFutbol kulüplerinin marka değerleri arasında en büyük değer artış oranını kaydeden kulüp, yüzde 140\'lık yükselişle RasenBallsport Leipzig olurken, kulübün marka değeri 347 milyon dolara yükseldi.Bu sene listeye 38\'inci sıradan Lazio SpA, 39\'uncu sıradan Brighton Hove Albion, 42\'nci sıradan Celtic, 43\'üncü sıradan Atalanta, 44\'üncü sıradan Augsburg, 47\'nci sıradan Huddersfield Town, 50\'nci sıradan Mainz yeni girdi."Türk kulüpler sponsorluk konusunda analitik çalışmalı"Brand Finance\'in 2016\'da yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39\'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45\'inci sırada Fenerbahçe izlemişti.Ancak 2017 ve 2018 araştırmalarında hiçbir Türk futbol kulübü 123 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamadı.Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk futbol kulüplerinin değer oluşturan sponsorluk, kombine bilet satışları, maç ve yayın hasılatı gibi konularda daha analitik çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.Süper ligin başka coğrafyalarda takip edilir hale gelmesiyle Türk kulüplerinin taraftar sayısının hem coğrafi hem de bağlılık açısından derinlik kazanabileceğini belirten İlgüner, kulüplerin bu sayede listede yer almalarının mümkün olabileceğini ifade etti.Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 50 kulübü ve 2017, 2018 yılları marka değerleri (milyon dolar) şöyle:SıraFutbol KulübüMarka Değeri

2018 Marka Değeri 2017 Değişim

Manchester United FC1.8951.7339%Real Madrid CF1.5731.41911%FC Barcelona1.5111.4187%FC Bayern Munich1.4061.22215%Manchester City FC1.3311.02130%Liverpool FC1.20490833%Chelsea FC1.1951.248-4%Arsenal FC1.08394115%Paris Saint-Germain9131.011-10%10Tottenham Hotspur FC76469610%11Juventus FC60549223%12Borussia Dortmund58751913%13FC Internazionale Milano475217119%14Club Atlético de Madrid43632434%15FC Schalke 0438433814%16RasenBallsport Leipzig347145140%17Everton FC325360-10%18West Ham United FC3243037%19AC Milan31528610%20Leicester City29525715%21Bayer 04 Leverkusen273332-18%22Newcastle United FC27124710%23VfL Wolfsburg2662564%24AS Roma26418046%25Borussia Mönchengladbach26220826%26Crystal Palace26017549%27Burnley23214857%28Bournemouth FC216220-2%29Swansea City208226-8%30AFC Ajax19614436%31SSC Napoli1831773%32Olympique Lyonnais177218-19%33Watford17314420%34Eintracht Frankfurt17214023%351899 Hoffenheim166194-15%36Hertha BSC Berlin1651594%37SV Werder Bremen1561551%38SS Lazio SpA15539Brighton & Hove Albion FC14940Villarreal CF143152-6%41Athletic de Bilbao143154-7%42Celtic FC13743Atalanta13644FC Augsburg13345Southampton FC132281-53%46AS Monaco131170-23%47Huddersfield Town13148Sevilla FC127140-9%49FC Zenit St Petersburg125154-19%50FSV Mainz 05123(AA/HÖ)GRAFİKLİ