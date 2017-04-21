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21 Nisan 2017 Cuma 19:50

Manchester United - Anderlecht Maçını İzlerken Elektrik Çarptı: 30 Ölü

Manchester United - Anderlecht Maçını İzlerken Elektrik Çarptı: 30 Ölü
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Maç izlerken elektrik çarptı: 30 ölü!
Nijerya'nın Cross River eyaletinde maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Irene Ugbo, "Ülkenin güneydoğu eyaletlerinden Cross River'da yüksek gerilim hattının altına inşa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü. Akıma kapılarak yaşamını yitirenler ve yaralılar var." dedi.

Nijerya haber ajansı da olayda 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kalabalığın, Manchester United - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını televizyondan izlemek için toplandığını belirtti.

 
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