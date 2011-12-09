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Mamak Ve Kazan Belediye Başkanları,Küçük Ve Bozer'i Ziyaret Etti

Ziyaretler sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu

Mamak Ve Kazan Belediye Başkanları,Küçük Ve Bozer'i Ziyaret Etti

Ziyaretler sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu

09 Aralık 2011 Cuma 15:13
Mamak Ve Kazan Belediye Başkanları,Küçük Ve Bozer'i Ziyaret Etti
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İskele ve Lefke belediyeleriyle “kardeşlik protokolü” imzalamak için KKTC’de bulunan Mamak ve Kazan belediye başkanları bugün sırasıyla Başbakan İrsen Küçük ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’i ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e ziyaretlerinde İskele Belediye Başkanı Halil Orun eşlik etti.

AKGÜL

İskele Belediyesi ile ”kardeşlik protokolü” imzalayacak Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ziyaretlerde yaptığı konuşmada, kabulleri için Başbakan Küçük ve Meclis Başkanı Bozer’e teşekkür etti.

“KKTC’nin, Türkiye’nin bir parçası olduğunu” kaydeden Akgül, KKTC’de ilgiyle karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Akgül, KKTC belediyeleriyle kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade ederek, karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri daha da geliştireceğine inanç belirtti.

ERTÜRK

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, KKTC’de çok sıcak bir ortamda karşılandıklarını ifade ederek teşekkür etti.

Ertürk, KKTC’deki belediyelerle karşılıklı ilişkileri arttırmak, gerek teknik gerekse diğer konularda KKTC’deki belediyelerle tecrübeleri paylaşmak amacında olduklarını sözlerine ekledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Mamak ve Kazan belediye başkanlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyelerin karşılıklı deneyimlerini birbirine aktarmasının önemine değindi.

Anavatan Türkiye’yle karşılıklı ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinin önemine değinen Başbakan Küçük, iki halkın kardeş olduğunu vurguladı.

BOZER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer de, Anavatan Türkiye’den gelen belediye başkanlarıyla KKTC Meclisi’nde görüşmenin önemine değinerek, KKTC halkı ve Türk halkının tarihten gelen kardeşlik ve gönül bağı bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır Kıbrıs sorunuyla boğuştuğunu belirten Bozer, belediye başkanlarına Kıbrıs konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Kıbrıs Türk halkının adada yıllardır varoluş mücadelesi verdiğini anlatan Bozer, Kıbrıs sorununun nedeninin, Rumların adanın tek hakimi olmak istemeleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının tek güvencesinin Anavatan Türkiye olduğunu vurgulayan Bozer, belediye başkanlarının Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşüncelerini Anadolu halkına aktarmalarını istedi.

Ziyaretler sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Mamak ve Kazan belediye başkanları, Başbakan Küçük ve Meclis Başkanı Bozer’i ziyaretlerinden önce İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da ziyaret etti.

Son Güncelleme: 09.12.2011 15:13
Anahtar Kelimeler:
Irsen KüçükBOZERLefkeIskeleMamakBelediye Başkanı
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