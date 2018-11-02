Malta robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor

Malta'nın robotlara vatandaşlık vermeyi planladığı bildirildi.



Şinhua'nın haberine göre, Malta Dijital Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Silvio Schembri, ulusal yapay zekâ stratejisinin tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, ulusal yapay zekâ stratejisinde dünyada 10 ülke arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.



Schembri, yapay zekanın araştırılması, kullanımı ve geliştirilmesi için merkez kurmayı hedeflediklerini ve stratejinin 2019'da başlatılacağını aktardı.



Malta Yapay Zekâ Görev Gücünün Başkanı WayneGrixti de strateji çerçevesinde SingularityNET platformuyla yapay zekâ robotlarına vatandaşlık verilmesi için bir pilot projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.



Suudi Arabistan, geçen yıl merkezi Hong Kong'da bulunan HansonRobotics şirketinin ürettiği robot Sophia'ya vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.



