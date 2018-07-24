Mallorca'da üstsüz dolaşmak yasaklandı

İspanya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ünlü Mallorca adası, bir takım kararları uygulamaya soktu. Turistlerin tepkisini çekecek olan kararlardan biri de ada genelinde üstsüz dolaşmaya yönelik. Alınan karara göre Mallorca artık üstsüz dolaşmak yasak.





İspanya, Akdeniz'in en çok turist çeken ülkelerinden biri. Her yıl özellikle Avrupalı gençlerin akınına uğrayan ülkenin kuşkusuz en ünlü tatil destinasyonları da Akdeniz'de bulunan Balear adaları. Başta İbizi olmak üzere Mallorca ve Minorka gibi adalara her yaz turistler akın ediyor.

Plajları kadar gece hayatı ve sınırsız eğlenceleriyle tanınan İbiza ve Malllorca yaz boyunca yaşanan skandallarla da basının gündeminde yer alıyor. Pek çok ünlü ismin de tatilini geçirmeyi tercih ettiği Mallorca son dönemde artan skandallar ve yaşanan olumsuzluklardan sonra bir takım adımlar atma kararı aldı.

Alınan kararlara göre Akdeniz adası Mallorca'da bundan böyle kadınların üstsüz bir şekilde sokaklarda dolaşmaları yasaklandı. Bunun yanı sıra alkol tüketimine de belli sınırlamalar getirilip, gece kulüplerindeki sınırsız alkol menüleri kaldırıldı.