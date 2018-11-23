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Mali\'de Fulanilere Saldırı: 9 Ölü

Ankara, 23 Kasım 18 (.): Batı Afrika ülkesi Mali\'de, milislerin Fulanilere karşı düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Mali\'de Fulanilere Saldırı: 9 Ölü

Ankara, 23 Kasım 18 (.): Batı Afrika ülkesi Mali\'de, milislerin Fulanilere karşı düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Mali\'de Fulanilere Saldırı: 9 Ölü

Ankara, 23 Kasım 18 (.): Batı Afrika ülkesi Mali\'de, milislerin Fulanilere karşı düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan habere göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Ouenkoro şehrinde, Dana Ambassagou milisleri, Fulani etnik kökenlilere saldırdı.

Ouenkoro Belediye Başkanı Cheick Harouna Sankare, saldırıda 12 Fulaninin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sankare, dün akşam milislerin köye girdiklerinde etrafa ateş ettiklerini söyledi.

Sankare, bölgede güvenliğin sağlanması için Ouenkoro\'ya yerleşmek isteyen milislerin silahsızlandırılması gerektiğini belirtti.

Dogon etnik grubundan oluşan Dana Ambassagou milisleri, dün, bölgede terör olaylarının arttığını iddia ederek, yeniden silahlandıklarını duyurmuştu.

Dogonlar ile Fulaniler arasında geçen ağustosta bölgede şiddet olaylarını sonladırmak amacıyla ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Dana Ambassagou\'nun silah bırakması, Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga\'nın da katıldığı Mopti\'de düzenlenen törenle kutlanmıştı.

Ağırlıklı olarak Mali\'nin orta bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

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