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Mali\'de Fransız Askerlerine Bombalı Saldırı, 4 Ölü

Ankara, 2 Temmuz 18 : Mali\'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü. 

Mali\'de Fransız Askerlerine Bombalı Saldırı, 4 Ölü

Ankara, 2 Temmuz 18 : Mali\'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:08
Mali\'de Fransız Askerlerine Bombalı Saldırı, 4 Ölü
Ankara, 2 Temmuz 18 : Mali\'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü. 
Yetkililer, Mali\'nin kuzeyindeki Gao kentinde devriye gezen Fransız askerlerini hedef alan saldırıda yoldan geçen 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mali İç Güvenlik Bakanlığı da saldırıda 8\'i Fransız askeri 31 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bunun Mali\'de son 3 günde güvenlik güçlerini hedef alan 3. saldırı olduğu kaydedildi. 

Yapılan ilk açıklamada saldırıda 2 Fransız askerinin öldüğü belirtilmişti. 

(AA/ÖZ/FEZ)

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