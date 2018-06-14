Mali\'de Çatışma

Bamako, 14 Haziran 18 (.): Afrika ülkesi Mali\'de ordu güçlerinin 10 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin merkez eyaleti Mopti sınırları içindeki Karakinde bölgesinde askerlerle teröristler arasında çatışma çıktı.Çatışmada 10 terörist öldürüldü, çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat ele geçirildi.Pazar günü aynı eyalette askeri noktalara yönelik saldırı düzenlenmiş, olayda 3 asker ve 13 saldırgan ölmüştü.Mali\'nin merkezi ve kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı gruplar, askeri noktalar ve Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu (MINUSMA) karargahlarına sıklıkla saldırılar düzenliyor.(AA/TUĞ/ÖK)