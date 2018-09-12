Mali'deki Çatışmalar 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Mali'de askeri güçler ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle bu yıl 50 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Mali'deki güvenlik durumu ve çatışmalar insani krizi beraberinde getirdi.



Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da, 2015'te imzalanan barış anlaşmalarına rağmen ülkedeki etnik çatışmalar devam ediyor.



Başkent Bamako, Kidal, Menaka, Gao, Tumbuktu Taoudenit, Mopti ve Segou gibi şehirlerde ordu ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar ve kabileler arası şiddet olayları nedeniyle 50 binden fazla kişi yerlerini terk etmek zorunda kaldı.



ÜLKEDE 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Birleşmiş Milletlerin (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, ülkede 2012'den beri yaşanan çatışmalardan kaynaklı 5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Uluslararası toplumun yaptığı yardımlar zaruri ihtiyaçların sadece yüzde 30'unu karşılıyor.



MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Mali'de, eski Devlet Başkanı Amadu Tumani Ture, 22 Mart 2012'de devlet başkanı seçimine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı.

Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Çatışmalar özellikle ülkenin kuzey bölgesinde devam ediyor.

Öte yandan BM'nin Mali'deki Barış Gücü (MINUSMA), 2013'ten beri 15 bine yakın personelle ülkedeki siyasi sürece destek vererek güvenliği sağlamaya çalışıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, yıl başından bu yana Mali'de toplumsal şiddet olaylarında en az 289 sivil yaşamını yitirdi.

