Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:56

Mali'de Silahlı Kişilerin Saldırısında 4 Sivil Yaşamını Yitirdi

Mali'de Silahlı Kişilerin Saldırısında 4 Sivil Yaşamını Yitirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Mali'de düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki bazı haberlerde, silahlı kişilerin ülkenin kuzeydoğusundaki Menaka kentine yakın İmghad kabilesine ait bir konaklama bölgesine saldırdığı ifade edildi.

Saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmezken olayda, 1'i çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede 2012'de başlayan şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Fakat 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, eylemler düzenleyerek ülkenin kuzey ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri Alındı Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri Alındı
Ab, Polonya'yı Oy Hakkından Mahrum Bırakabilir Ab, Polonya'yı Oy Hakkından Mahrum Bırakabilir
Tam 91 Yaşında Güzellik Kraliçesi Oldu! Tam 91 Yaşında Güzellik Kraliçesi Oldu!
Voodoo Büyüsü Yapmak İçin 3 Yaşındaki Çocuğu Şişledi Voodoo Büyüsü Yapmak İçin 3 Yaşındaki Çocuğu...
Efsane Film Sivas'ta Gerçek Oldu Efsane Film Sivas'ta Gerçek Oldu
İNSANLIĞIN SONU MU GELİYOR? İNSANLIĞIN SONU MU GELİYOR?
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri...
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kohistan ilçesi Taliban'dan geri alındı.

Haberi Oku