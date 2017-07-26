Mali'de Silahlı Kişilerin Saldırısında 4 Sivil Yaşamını Yitirdi

Ülkede 2012'de başlayan şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Fakat 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, eylemler düzenleyerek ülkenin kuzey ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Ulusal basındaki bazı haberlerde, silahlı kişilerin ülkenin kuzeydoğusundaki Menaka kentine yakın İmghad kabilesine ait bir konaklama bölgesine saldırdığı ifade edildi.