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Mali'de Saldırı

Mali'de askeri birliğe yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Mali'de Saldırı

Mali'de askeri birliğe yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

25 Şubat 2016 Perşembe 10:20
Mali'de Saldırı
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ÜLKENİN BATISINDA ASKERİ BİRLİĞE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 3 ASKER ÖLDÜ

 Mali'de askeri birliğe yapılan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Mali Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında Moritanya sınırına yakın Lere bölgesindeki askeri birliğe düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda çıkan etnik çatışmalarda son bir hafta içinde 10'a yakın kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mali'deki silahlı gruplar ile hükümet arasında Haziran 2015'te imzalanan barış anlaşmasına rağmen ülke hala şiddet olaylarına sahne oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Malide Saldırı
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