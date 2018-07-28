banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk
GONYAK HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Mali'de çatışma: 17 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Mali'de çatışma: 17 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 06:40
Mali'de çatışma: 17 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, Djenne şehri yakınındaki Somena kentinde Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, Fulani kabilesinden 17 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde halk arasında tansiyonun yüksek olduğu belirtiliyor.
Muhalefet liderlerinden Soumaila Cisse de hafta içinde Mali'nin kuzeyindeki Tumbuktu kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramıştı.
Saldırıda, Cisse'nin ekibinin araç, telefon ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ve bazılarının çalındığı iddia edilmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 28.07.2018 10:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda 147 kişi öldü, en az 276 kayıp var
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda 147 kişi öldü, en az 276 kayıp var
Çipras, yangın trajedisinin siyasi sorumluluğunu üstlendi
Çipras, yangın trajedisinin siyasi sorumluluğunu üstlendi
Çin'de muson yağmurları 86 can aldı
Çin'de muson yağmurları 86 can aldı
Yunanistan'daki yangında ölü sayısı 87’ye yükseldi
Yunanistan'daki yangında ölü sayısı 87’ye yükseldi
Lübnan Cumhurbaşkanı BM’den umutlu
Lübnan Cumhurbaşkanı BM’den umutlu
Kongo’da kargo uçağı düştü: 5 ölü
Kongo’da kargo uçağı düştü: 5 ölü
Trump'tan eski avukatı Cohen'e yalanlama
Trump'tan eski avukatı Cohen'e yalanlama
Suriye'de 7 binden fazla çocuk savaş kurbanı
Suriye'de 7 binden fazla çocuk savaş kurbanı
Katar Adalet Divanı kararını BM'ye iletti
Katar Adalet Divanı kararını BM'ye iletti
Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi
Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim