Mali'de çatışma: 17 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, Djenne şehri yakınındaki Somena kentinde Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Fulani kabilesinden 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde halk arasında tansiyonun yüksek olduğu belirtiliyor.

Muhalefet liderlerinden Soumaila Cisse de hafta içinde Mali'nin kuzeyindeki Tumbuktu kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramıştı.

Saldırıda, Cisse'nin ekibinin araç, telefon ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ve bazılarının çalındığı iddia edilmişti.

