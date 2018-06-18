banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
194.362
DOLAR
4.7164
STERLİN
6.2505
EURO
5.4803
Anne ile oğlu ucuz atlattı
ANNE İLE OĞLU UCUZ ATLATTI
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu
DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
Anne ile oğlu ucuz atlattı
Kapat

Malezyalılar Ülkenin Borcu İçin 19 Milyon Dolar Topladı

Ankara, 18 Haziran 18 : Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören

Malezyalılar Ülkenin Borcu İçin 19 Milyon Dolar Topladı

Ankara, 18 Haziran 18 : Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:10
Malezyalılar Ülkenin Borcu İçin 19 Milyon Dolar Topladı
Ankara, 18 Haziran 18 : Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para yaklaşık 19 milyon dolara ulaştı. 
Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 18,7 milyon ABD doları toplandığı belirtildi.
Toplanan para son bir haftada ikiye katlanmış oldu. Bakanlık geçen hafta toplanan para miktarını 9 milyon dolar olarak açıklamıştı.
Malezya halkı, 30 Mayıs\'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı. 
banner277
Malezya\'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor. 
"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs\'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.
(AA/ÖZ/ÖK)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Kırım’ın Rusya Tarafından Yasa Dışı İlhakı Dolayısıyla Uyguladığı Kısıtlayıcı Önlemleri Bir Yıl Daha Uzattı
Ab Kırım’ın Rusya Tarafından Yasa Dışı İlhakı Dolayısıyla Uyguladığı Kısıtlayıcı Önlemleri Bir Yıl Daha Uzattı
Yağ ve Karbonhidratın Bir Arada Olduğu Gıdaların Beynin Ödül Merkezini Harekete Geçirdiği Tespit Edildi
Yağ ve Karbonhidratın Bir Arada Olduğu Gıdaların Beynin Ödül Merkezini Harekete Geçirdiği Tespit Edildi
BM Meksika Sınırını Geçen Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayıran ABD’ye Bu Politikasından Vazgeçme Çağrısı Yaptı
BM Meksika Sınırını Geçen Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayıran ABD’ye Bu Politikasından Vazgeçme Çağrısı Yaptı
AB Vatandaşlarının AP'ye Güveni Azaldı!
AB Vatandaşlarının AP'ye Güveni Azaldı!
Hindistan'da Heyelan…13 Kişi Hayatını Kaybetti!
Hindistan'da Heyelan…13 Kişi Hayatını Kaybetti!
İsrail Askerlerinden 13 Filistinliye Gözaltı!
İsrail Askerlerinden 13 Filistinliye Gözaltı!
Yunanistan'da Darbe Çağrısında Bulunan Milletvekiline Gözaltı!
Yunanistan'da Darbe Çağrısında Bulunan Milletvekiline Gözaltı!
Bangladeş'te Sel… En Az 4 Ölü, 5 Kişi Kayboldu!
Bangladeş'te Sel… En Az 4 Ölü, 5 Kişi Kayboldu!
Bangladeş'te Trafik Kazası: 11 Ölü
Bangladeş'te Trafik Kazası: 11 Ölü
Hindistan'daki Sel Felakati… Ölü Sayısı 21’e Yükseldi!
Hindistan'daki Sel Felakati… Ölü Sayısı 21’e Yükseldi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim