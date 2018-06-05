Malezyalılar Ülkenin Borcu İçin 9 Milyon Dolar Topladı!

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para bir haftada 9 milyon dolara ulaştı.
Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 9 milyon dolar toplandığı belirtildi.
Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.