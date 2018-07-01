banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü
ESKİ BAKAN ADAOĞLU'NUN ACI GÜNÜ
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Malezyalılar ülke borcu için 33 milyon dolar topladı

Malezyalılar ülke borcu için 33 milyon dolar topladı

01 Temmuz 2018 Pazar 06:41
Malezyalılar ülke borcu için 33 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle bir ayda 33 milyon dolar toplandı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 11:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı
Kerkük'te seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı
Taliban Afganistan'da Gümrük Sınır Kapısında 2 polisi öldürdü
Taliban Afganistan'da Gümrük Sınır Kapısında 2 polisi öldürdü
Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Libya açıklarında 270 göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 270 göçmen kurtarıldı
İran'da “su“ protestosunda 1 kişinin öldüğü öne sürüldü
İran'da “su“ protestosunda 1 kişinin öldüğü öne sürüldü
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bugüne kadar 135 şehit, 15 bin yaralı
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bugüne kadar 135 şehit, 15 bin yaralı
ABD'de Trump'ın göçmen politikası protesto edildi
ABD'de Trump'ın göçmen politikası protesto edildi
Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3
Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3
7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
Kadınları görüntülemek için ayakkabı-kamera aldı… Başına gelmeyen kalmadı
Kadınları görüntülemek için ayakkabı-kamera aldı… Başına gelmeyen kalmadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim