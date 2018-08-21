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Malezya’dan Çin’in 22 milyar dolarlık demiryolu ve boru hattı projelerine erteleme

Malezya’dan Çin’in 22 milyar dolarlık demiryolu ve boru hattı projelerine erteleme

21 Ağustos 2018 Salı 20:10
Malezya’dan Çin’in 22 milyar dolarlık demiryolu ve boru hattı projelerine erteleme

MUHAMMED: “PROJELER DEVAM ETMEYECEK. ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ BORCUMUZU AZALTMAK"
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 22,3 milyar dolar tutarındaki demiryolu ve boru hattı projelerinin devam etmeyeceğini, önceliklerinin borcu azaltmak olduğunu söyledi. 
Çin’e yaptığı 5 günlük ziyaretinin son gününde başkent Pekin'de basına açıklamalarda bulunan Başbakan Mahathir, söz konusu projelere ilişkin, “Bu projeler devam etmeyecek. Şu an önceliğimiz borcumuzu azaltmak.” ifadelerini kullandı. 
 Mahathir, şöyle devam etti:
"Bu projelerden çıkmak için bir yol bulmalıyız. Şimdilik bu projeler, gücümüz yetene kadar ertelenecek. O zaman belki maliyeti azaltabileceğiz.” şeklinde konuşarak, projelere yönelik daha önce yapılan müzakerelerin Malezya’daki daha önceki iktidarın hatası olduğuna işaret etti ve “Bu bizim kendi insanlarımızın aptallığı.” dedi.
Malezya'da Çin tarafından finanse edilen projelerin, ülkeye sürdürülemez miktarda borç yükleyeceğinin altını çizen Mahathir, "O borçla iflas edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Mahathir, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakanı Li Kıçiang'ın, söz konusu projeleri iptal etmenin arkasında yatan nedeni anladığını ve "kabul ettiğini" kaydetti.
Malezya Başbakanı Mahathir, Çinli mevkidaşı Li Kıçiang ile görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında Çin’e karşı dostluk politikasını devam ettireceklerini belirtirken, iki ülke arasındaki  ticaretin de adil olması gerektiğine işaret etmiş ve Pekin yönetiminin Malezya’nın karşılaştığı mali problemlerde kendilerine yardım edebileceğine inandıklarını kaydetmişti. 
Malezya’da iktidara gelmesinin ardından Çin ile ülkesi arasında daha önce imzalanan enerji boru hattı projeleri ile 688 kilometre uzunluğundaki Doğu Kıyısı Demiryolu projelerini rafa kaldırmayı istediğini kaydeden Başbakan Mahathir, projelerin gereksiz olduğunu savunmuştu. 
Maliyetinin çoğunluğu Çin Eximbank tarafından fonlanan demiryolu projesinin inşası Ağustos 2017'de başlamış ve inşa süresi 7 yıl olarak belirlenmişti. Çin ile yapılan anlaşmaya göre inşa maliyetinin yüzde 85'ini Çin, yüzde 15'ini Malezya karşılayacaktı. Söz konusu proje Kuala Lumpur yönetimi tarafından geçen ay askıya alınmıştı. 
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 23:17
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