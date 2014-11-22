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Malezya'da Kömür Madenindeki Patlamada 3 Kişi Öldü, 26 Madenci Yaralandı

Malezya'nın doğusunda bir kömür madeninde meydana gelen patlamada üç işçi öldü.

Malezya'da Kömür Madenindeki Patlamada 3 Kişi Öldü, 26 Madenci Yaralandı

Malezya'nın doğusunda bir kömür madeninde meydana gelen patlamada üç işçi öldü.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
Malezya'da Kömür Madenindeki Patlamada 3 Kişi Öldü, 26 Madenci Yaralandı
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Kuala Lumpur, 22 Kasım 14 (.): Malezya'nın doğusunda bir kömür madeninde meydana gelen patlamada üç işçi öldü.

Sarawak eyaleti Yangın ve Kurtarma Dairesi'nin sözcüsü Ferhan Süfyan Burhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende yaklaşık 100 metre derinlikte meydana gelen patlamada üç işçinin hayatını kaybettiğini, 13'ü ağır 26 madencinin yaralandığını söyledi. Burhan, patlamanın nedeninin soruşturulduğunu, ölen üç madenciden birinin Kuzey Koreli, diğerinin Endonezyalı olduğunu bildirdi.

Polis, patlamaya, havalandırmadaki elektrik kaçağının neden olduğunun sanıldığını açıkladı.

Çoğu Çin, Myanmar, Endonezya, Bangladeş ve Kuzey Kore'den gelen yaklaşık 120 madencinin çalıştığı ocağın 2006 yılından bu yana işletildiği belirtildi.

(AA/HÖ)

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