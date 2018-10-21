Malezya\'daki Heyelanda Ölü Sayısı 6\'ya Yükseldi

Kuala Lumpur, 21 Ekim 18 : Malezya\'nın Penang eyaletindeki bir inşaat alanında şiddetli yağışın neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 6\'ya çıktı.



Kuala Lumpur, 21 Ekim 18 : Malezya\'nın Penang eyaletindeki bir inşaat alanında şiddetli yağışın neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 6\'ya çıktı.

Eyalet itfaiye biriminden yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde göçük altındaki 11 işçiden 2\'sinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Yerleri belirlenen cesetler itfaiye tarafından çıkarılmaya çalışılırken ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Heyelan yamaç arazide bulunan inşaat alanında cuma günü meydana gelmişti.

(AA/AK/ŞEB)

