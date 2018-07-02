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Malezya\'da Tekne Alabora Oldu

Ankara, 2 Temmuz 18 : Malezya\'ya yasal olmayan yollarla giriş yapmaya çalışan bir teknenin alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malezya\'da Tekne Alabora Oldu

Ankara, 2 Temmuz 18 : Malezya\'ya yasal olmayan yollarla giriş yapmaya çalışan bir teknenin alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
Malezya\'da Tekne Alabora Oldu

Ankara, 2 Temmuz 18 : Malezya\'ya yasal olmayan yollarla giriş yapmaya çalışan bir teknenin alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"The Star" gazetesinde yer alan habere göre, Endonezya\'dan gelen tekne, JohorBahru eyaleti açıklarında alabora oldu.

Ülkeye kaçak yollarla girmeye çalıştığı belirlenen ve 45 yolcusu olan teknenin alabora olması sonucu bir kişinin öldüğü, 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kayıp 18 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Johor Malezya Denizcilik İcra Kurumundan yapılan açıklamada, Endonezya\'nın Batam şehrinden hareket eden teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verildi.

(AA/RU/ÖK)
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