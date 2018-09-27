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Malezya\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 40\'a Çıktı

Ankara, 27 Eylül 18 : Malezya\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 40\'a yükseldi.

Malezya\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 40\'a Çıktı

Ankara, 27 Eylül 18 : Malezya\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 40\'a yükseldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:47
Malezya\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 40\'a Çıktı

Ankara, 27 Eylül 18 : Malezya\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 40\'a yükseldi.

Malay Mail gazetesinin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, iki haftada ülke genelinde sahte içkinin neden olduğu metil alkol zehirlenmesinden 40 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin 11\'inin Malezya, diğerlerinin ise Nepal, Endonezya, Myanmar, Bangladeş ve Hindistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Ölenlerden 4 kişinin kimliğinin ise tespit edilemediği belirtildi.

Kuala Lumpur ve Selangor\'da yüzlerce iş yerine baskın düzenlenmiş, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Malezya Suç Önleme Vakfı, hükümete sahte içki satışı ya da üretimi yapanlara hapis cezası getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sahte içkiden ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

(AA/RU/HA)
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