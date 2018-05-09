Malezya’da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Ankara, 9 Mayıs 18 (.): Malezya\'da başbakanlık seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Yaklaşık 15 milyon kişi, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için sandık başına gitti.

Malezya Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, oylamanın yerel saat ile 17.00’de sona erdiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi.

Sonuçların 22.00’ye kadar açıklanması bekleniyor.

İktidarda bulunan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) lideri Necip Rezak\'ın karşısında Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla seçime giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği, daha önce 22 yıl başbakanlık yapmış 92 yaşındaki Mahatir Muhammed bulunuyor.

Mahatir, 220 sandalyeli federal mecliste 120 sandalye kazanarak Necip liderliğindeki iktidarı yerinden etmek istiyor.

Abdül Hadi Avang da mecliste 13 milletvekiliyle temsil edilen Malezya İslam Partisinin (PAS) adayı olarak seçime katıldı.

-“Birçok seçmen oy pusulası temin edemedi”

Mahatir, oy verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine sandık merkezlerinden birçok olumsuz rapor geldiğini belirterek “Birçok seçmen bazı sandık merkezlerinde oy pusulası temin edemedi. Bu seçmenin suçu değil, sistemin suçu”. ifadelerini kullandı.

Mahatir, "Kazanmak konusunda kendimize güveniyoruz. Necip, seçimlerde bir oyun yapmazsa kazanabiliriz.” iddiasında bulundu.

Ülkenin ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak\'ın oğlu olan ve 1957\'den bu yana iktidarda bulunan UMNO liderliğini yapan Necip\'in tekrar başbakan seçilip seçilmeyeceği kamuoyunu en çok meşgul eden konular arasında geliyor.

Son 3 yılda aralarında Başbakan Necip\'in de bulunduğu önemli isimler hakkında ortaya atılan Malezya Kalkınma Fonuyla ile ilgili yolsuzluk iddialarının seçmenlerin tercihini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Bağımsızlığın ilan edildiği 1957\'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013 yılında yapılan genel seçimleri kazanmıştı. Necip\'in başkanlığındaki UMNO’nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133\'e düşmüştü.

Liderliğini Enver İbrahim\'in üstlendiği muhalefetteki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.



(AA/HÖ)