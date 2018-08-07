Malezya’da Kuş Gribi Alarmı





Ankara, 7 Ağustos 18 : Malezya\'nın Sabah eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı."The Borneo Post" gazetesindeki habere göre, Tamparuli kasabasında faaliyet gösteren bir çiftlikte, kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilen 10 bin tavuk itlaf edildi.Veterinerlik Hizmetleri Kurumu Müdür Yardımcısı Peter Lee Ah Kong, tavuklarda yapılan testler sonucu, H5N1 virüsü tespit edildiğini ve tavukların itlaf edildiğini söyledi.Aynı çiftlikte yarın 18 bin tavuğun daha itlaf edeceğini belirten Kong, bu tavuklarda virüs tespit edilmediğini ancak önlem için bu işlemi uygulayacaklarını kaydetti.Söz konusu çiftliğin bir kilometre yakınında bulunan bir köyde, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı belirtildi.Bölgede, araştırma yapılması için özel ekip görevlendirildi.(AA/DOĞ/FEZ)