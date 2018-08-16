Malezya\'da Hfmd Salgını



ÜLKEDE BU YIL 50 BİNDEN FAZLA ÇOCUKTA EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI (HFMD) VİRÜSÜNE RASTLANDI



Ankara, 16 Ağustos 18 : Malezya\'da bu yıl 50 binden fazla çocukta El, Ayak ve Ağız Hastalığı (HFMD) virüsü tespit edildi.

Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, ülkede ocak ayından bu yana 51 bin 147 HFMD vakasına rastlandığını açıkladı.

Dzulkefly, çocuklarda görülen HFMD salgınının Malezya\'da rekor seviyeye ulaştığını belirterek ebeveynlere hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede kreşlerin ve anaokulların 10 gün boyunca kapatılacağını bildiren Dzulkefly, salgının önlenmesi için özel ekiplerin temizlik çalışmaları yapacağını söyledi.

Geçen ay 27 aylık bir bebek HFMD virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Salgın daha önce 1997\'de görülmüş, 7 bebek virüs nedeniyle ölmüştü.

El, ayak ve ağızda oluşan kaşıntılı kırmızı noktalarla başlayan HMFD hastalığı, ateş, kusma, baş ağrısı, halsizlik, kulak ve boğaz ağrısı, ishal gibi belirtiler gösterebiliyor.

Hastalık salya ya da mukus tabakası ile yayılabildiği için küçük bir hapşırık veya el teması başka bir kişiye bulaşması için yeterli olabiliyor.

HMFD ilerledikçe menenjit ve beyin iltihabı gibi çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

(AA/AK/ÖK)

