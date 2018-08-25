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Malezya\'da Eski Başbakanın El Konulan 250 Milyon Dolar Değerindeki Lüks Yatı Satılıyor

Ankara, 25 Ağustos 18 : Malezya\'da bir mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak\'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan lüks yatın satılmasını onayladı.

Malezya\'da Eski Başbakanın El Konulan 250 Milyon Dolar Değerindeki Lüks Yatı Satılıyor

Ankara, 25 Ağustos 18 : Malezya\'da bir mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak\'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan lüks yatın satılmasını onayladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
Malezya\'da Eski Başbakanın El Konulan 250 Milyon Dolar Değerindeki Lüks Yatı Satılıyor

Ankara, 25 Ağustos 18 : Malezya\'da bir mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak\'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan lüks yatın satılmasını onayladı.
Başkent Kuala Lumpur\'daki Admiralt Mahkemesi, Necip\'inde adı geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen şubatta Endonezya\'da el konulan lüks yatın satılması yönünde karar verdi.
250 milyon dolar değerindeki yatın satılmasının onaylandığı duruşma sonrası açıklama yapan avukat Ong Chee Kwan, "Söz konusu davada yatın sahibi kimse dinlemeye gerek yok. Bu şu aşamada hiçbir şeyi değiştirmez. Yatın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi varsa mahkeme tarihine kadar ortaya çıkmalıydı." ifadesini kullandı.
Başkan Mahathir Muhammed, lüks yatın, yolsuzlukla elde edilmediğinin kanıtlanması durumunda geri verilebileceğini açıklamıştı. 
Endonezyalı yetkililer, lüks yata yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen şubat ayında el koymuş, 6 Ağustos\'ta Malezya\'ya iade etmişti.
Mahathir, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla elde edilen mallara ve paralara el konularak devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı. 
Malezya\'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, 18 Şubat 2019\'a ertelenmişti. 
1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI 
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, kamuya ait 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip\'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü. 
Malezyalılar Necip\'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. 
Malezya Başsavcılığı, Necip\'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. 
Necip\'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, Başbakan Mahathir Muhammed\'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
(AA/RÇ/HÖ)


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