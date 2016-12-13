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13 Aralık 2016 Salı 17:43

Malezya'nın Yeni Kralı Sultan V. Muhammed

Malezya'nın Yeni Kralı Sultan V. Muhammed
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 Malezya'nın yeni kralı Sultan V. Muhammed tahta geçti.

Başkent Kuala Lumpur'daki devlet sarayında düzenlenen geleneksel törenle yemin ederek tahta oturan 47 yaşındaki Sultan V. Muhammed, Malezya'nın 15. kralı oldu.

Malezya Başbakanı Necip Rezak, eşi Rosmah Mansur, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve parlamentonun diğer üyeleri tarafından karşılanan Sultan V. Muhammed, 21 pare top atışının ardından yemin etti.

Malezya'nın kuzeydoğusundaki Kelantan eyaletinin valisi olan Sultan V. Muhammed, 2011'de tahta çıkan ülkenin en yaşlı kralı Sultan Abdülhalim Muzzam Şah'ın yerine tahta geçti.

İngiltere'de Oxford İslami Çalışmalar Merkezi'nden önce St. Cross Koleji'nde  diplomasi çalışmaları eğitimi alan yeni kral, Londra'daki Huron Üniversitesi Koleji'nde de diplomasi çalışmaları ve işletme yönetimi eğitimi aldı. 

Sultan V. Muhammed, arazi araçlarıyla dolaşmaktan, binicilik, golf ve futboldan hoşlanıyor. 

Malezya'da daha çok sembolik rolü olan kral, Malay Müslümanları arasında Malay geleneğinin ve İslam'ın dini lideri olarak görülüyor.      

Malezya'daki sistem uyarınca, her biri Malezya yarımadasındaki bir eyalete başkanlık eden 9 sultan, kardeşlerden hangisinin yeni kral olacağına 5 yılda bir toplanan Yöneticiler Konferansı'nda yaptıkları gizli oylamayla karar veriyor.                    

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