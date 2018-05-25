Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008
3 araç trafikten men edildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Girne'de markette hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Uyuşturucu ile yakalandı
Kapat

Malezya'da Necip Rezak'ın Evlerine Yapılan Operasyon

 Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirdi.

Malezya'da Necip Rezak'ın Evlerine Yapılan Operasyon

 Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirdi.

25 Mayıs 2018 Cuma 13:10
Malezya'da Necip Rezak'ın Evlerine Yapılan Operasyon


 Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirdi.
Bernama ajansının haberine göre, Amar Singh düzenlediği basın toplantısında daha önce medyada da yer alan 18 Mayıs'tan bu yana evlere düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda nakit paranın ele geçirildiğini doğruladı.
Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetti.
Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu.
1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI
Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlanmıştı.

banner277
"1MDB" soruşturmasındaki belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek, bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.
Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

 

Son Güncelleme: 25.05.2018 16:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavrov'dan Rusya'nın Suçlanmasına Tepki
Lavrov'dan Rusya'nın Suçlanmasına Tepki
BM İnsan Hakları Uzmanından Fransa'ya Uyarı!
BM İnsan Hakları Uzmanından Fransa'ya Uyarı!
Almanya'da HDP'ye Seçim Mitingi İzni
Almanya'da HDP'ye Seçim Mitingi İzni
Antarktika’da Devasa Kanyonlar Keşfedildi
Antarktika’da Devasa Kanyonlar Keşfedildi
AB'nin Yeni Kişisel veri Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
AB'nin Yeni Kişisel veri Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Nijerya'daki 21 Bin Kamerunlu Mülteci Kayıt Altına Alındı
Nijerya'daki 21 Bin Kamerunlu Mülteci Kayıt Altına Alındı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü
Yolsuzluk Afrikalı Sıradan İnsanların Hayatını Mahvediyor...
Yolsuzluk Afrikalı Sıradan İnsanların Hayatını Mahvediyor...
İrlanda’da Kürtaj Referandumu
İrlanda’da Kürtaj Referandumu
Rosneft'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi
Rosneft'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim