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Malezya'da Alabora Olan Tekne!

Malezya'da iki gün önce alabora olan teknedeki 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Malezya'da Alabora Olan Tekne!

Malezya'da iki gün önce alabora olan teknedeki 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
Malezya'da Alabora Olan Tekne!

Malezya'da iki gün önce alabora olan teknedeki 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı.
Bernama haber ajansında yer alan haberde, iki gün önce Johor Bahru eyaleti açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin daha cesedinin bulunduğu bildirildi.
Malezya Denizcilik İcra Kurumu (APMM) Müdür Yardımcısı Sanifah Yusuf, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar toplam 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 25 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını belirtti.
12 kişinin halen kayıp olduğunu ifade eden Sanifah, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, iki gün önce alabora olmuştu.
Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verildi.
 


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Son Güncelleme: 04.07.2018 23:07
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