Malezya, Çin'in Üstlendiği 3 Milyar Dolarlık Boru Hattı Projesini İptal Etti

Malezya, Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki enerji boru hattı projesini iptal etti.

The Star gazetesindeki habere göre, Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla, önceliklerinin ülke borcunu ödemek olduğunu, bu nedenle Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 3 milyar dolarlık boru hattı projesini iptal ettiklerini açıkladı.

Projenin iptali için Malezya'nın ödemesi gereken ücret hakkında bilgi vermeyen Lim, avukatların konu üzerinde çalıştığını belirtti.

Mahathir, geçen ay Çin'e gerçekleştirdiği 5 günlük resmi ziyarette konu ile ilgili, "Bu projelerden çıkmak için bir yol bulmalıyız. Şimdilik bu projeler, gücümüz yetene kadar ertelenecek. O zaman belki maliyeti azaltabileceğiz." açıklamasını yapmıştı. Malezya Başbakanı, projelere yönelik daha önce yapılan müzakerelerin önceki iktidarın hatası olduğunu savunarak, "Bu bizim kendi insanlarımızın aptallığı." ifadesini kullanmıştı.

Malezya’da iktidara gelmesinin ardından Çin ile ülkesi arasında daha önce imzalanan enerji boru hattı projeleri ile 688 kilometre uzunluğundaki Doğu Kıyısı Demiryolu projelerini rafa kaldırmayı istediğini kaydeden Mahathir, projelerin gereksiz olduğunu söylemişti.

Maliyetinin çoğunluğu Çin Eximbank tarafından fonlanan demiryolu projesinin inşası Ağustos 2017'de başlamış ve inşa süresi 7 yıl olarak belirlenmişti. Yapılan anlaşmaya göre inşa maliyetinin yüzde 85'ini Çin, yüzde 15'ini Malezya karşılayacaktı.

Söz konusu proje Kuala Lumpur yönetimi tarafından geçen ay askıya alınmıştı.

