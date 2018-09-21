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Maldivler Sandık Başına Gidiyor

ÜLKEDE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK DEVLET BAŞKANI SEÇİMİNİN DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAĞI İFADE EDİLİYOR

Maldivler Sandık Başına Gidiyor

ÜLKEDE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK DEVLET BAŞKANI SEÇİMİNİN DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAĞI İFADE EDİLİYOR

21 Eylül 2018 Cuma 12:42
Maldivler Sandık Başına Gidiyor

ÜLKEDE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK DEVLET BAŞKANI SEÇİMİNİN DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAĞI İFADE EDİLİYOR

Colombo, 21 Eylül 18 (.): Hint Okyanusu\'ndaki ada ülkesi Maldivler\'de pazar günü devlet başkanı seçimi yapılacak. 

Yıl içinde siyasi krizin yaşandığı ülkede halk, pazar günü üçüncü kez yapılacak çok partili seçim için sandık başına gidecek. 

Pazar günkü seçimlerin, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum\'un basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalara maruz kalmasından dolayı ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Seçimde Gayyum\'un karşısında muhalefetin ortak adayı olan milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışacak.

SİYASİ KRİZ 

Maldivler\'de Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalif liderlerin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum\'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed\'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından Devlet Başkanı, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum\'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayının başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid\'i de gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra gözaltına alınan, aynı zamanda eski devlet başkanı olan Mamun Abdül Gayyum\'un "Milletvekillerine rüşvet vererek hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı kuvvetler içinde ihtilaf çıkarmak ve orduyu hükümete karşı isyana teşvik etmekle" suçlandığını açıklamıştı.

Navaz ayrıca Gayyum ile aynı gün gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Said ve mahkeme üyesi Yargıç Hamid\'in de rüşvet almakla suçlandığını bildirmişti.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart\'ta görülen davada savcılar, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum, Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında bulunduğu 9 sanığı "terörle" suçlamıştı.

Gayyum ve iki yargıcın suçlu bulunmaları halinde, 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat\'ta ilan edilen olağanüstü hal, 22 Mart\'ta kaldırılmıştı. 

(AA/TUĞ/ÖK)

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