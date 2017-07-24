Maldivler'de Ordunun Parlamentoya Kilit Vurduğu İddia Edildi

Gayyum, 400 bin nüfusa sahip, turizm merkezi olarak bilinen Maldivler'de, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in yerini 2013'teki tartışmalı seçimlerle devralmıştı.

Hükümet ve muhalefet partisi arasında mart ayında elektronik oylama sistemindeki sorunlar konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından Muhammed'e karşı benzeri bir önerge sunulmuş ancak yeterli destek alamamıştı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin aybaşında Meclis Başkanı Muhammed hakkında sunduğu güvensizlik önergesinin oylamasının bugün yapılması planlanıyordu. Muhalefetten yapılan açıklamada, güvensizlik önergesine meclisteki 85 milletvekilinden 45'inin imza verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, parlamentonun kapılarına silahlı kuvvetler tarafından kilit vurulduğu ve milletvekillerinin zorla parlamentoya girmekten alıkonulduğu kaydedildi.