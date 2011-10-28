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Makyajın Püf Noktaları

Makyaj yaparken dikkat edilmezse istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat edin.

Makyajın Püf Noktaları

Makyaj yaparken dikkat edilmezse istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat edin.

28 Ekim 2011 Cuma 18:23
Makyajın Püf Noktaları
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FONDÖTEN

Mutlaka temizlenmiş, nemlendirilmiş cilde tatbik edilmelidir.

Nemli pamuk veya ufak nemli bir süngerle sürülmeli. Sünger her kullanıştan sonra sabun ile yıkanmalı ve kurutulmalı.

Aydınlık bir yerde yapılmalı; Gündüz makyajı; gün ışığında, gece makyajı; iyi aydınlatılmış bir yerde.

Saç dipleri ile yüzün birleştiği yerde renk farklılığı olmamalı. Fondöten bu bölgelerde küçük dokunuşlarla iyice yayılmalı.

Seçilen fondöten yüz ile aynı renk olmalıdır.

İnce bir tabaka halinde sürülmeli, sonuç doğal görünümlü olmalıdır.

PUDRA

Fondöten üzerine sürülecekse şeffaf olanları tercih edilmelidir.

Tek başına kullanılacaksa ten renginize uygun (mutlaka yüzünüzün bir yerinde denediğiniz) olmalıdır.

Büyük pudra fırçası ile ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Fırçayı, yüzünüzdeki ince tüylerin çıkış yönünde kullanmalısınız.

GÖZ

Toz farlar, kullanmı ve dayanıklılık açısından daha çok tavsiye edilir.

Sık sık temizlenen süngerli çubuk veya yumuşak fırçalarla sürülmelidir.

Son Güncelleme: 28.10.2011 18:23
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MakyajınPüfNoktaları Www.kibrismanşet.com
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