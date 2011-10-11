MAKYAJDA DOĞRU BILINEN YANLIŞLAR

Otobronzan kullanmak konusunda profesyonel olsanız bile, daha fazla yıkandığı ve peeling uygulandığı için yüzünüz vücudunuzun geri kalanına göre daha soluk bir renge sahip olacaktır. Bu da yüzünüz ve vücudunuz arasında ton farklılıklarına neden olacaktır.

Bunu deneyin : Oluşan bu farklılığı bronzlaştırıcı pudra kullanarak hafifletebilirsiniz. Pembe alt tonlara sahip bronzlaştırıcı pudralar portakal renkli görünümü engeller. Bu pudrayı alnınıza, burnunuza, elmacık kemiklerinize ve çene kemiğinizin hizasından boynunuza doğru uygulayın. Bu anahtar noktaları harmanlayarak tek renk bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Parlak bir ten

Ünlü yıldızlar sürekli bunaltıcı ısı veren ışıklarla uğraşmak zorundadırlar. Günlük hayatta ise aşırı sıcak restoranlar veya bir gece kulübünün terletici atmosferi görünümünüzü zedeleyebilir.

Bunu deneyin : Hazırlık aşamasında makyaj rutininize ekleyeceğiniz bir kaç kurtarıcı öneriyle terli cilt görünümünü yok edebilirsiniz. Kayganlığı önlemek için yüzünüze yağsız formüle sahip bir baz uygulayın. Ardından üzerine sabitleyici pudra sürün. Tazelenmek istediğiniz her an pudra uygulamak yerine yağ emici kağıtları tercih edebilirsiniz.

Rujlu dişler

Dişler rujların koyu pigmentlerini bir mıknatıs gibi kendilerine çeker. Kırmızı tonlu rujların diğer soluk tonlu rujlara göre 3 kat daha fazla pigment içerdikleri için dişe bulaşan kırmızı, pembe veya daha doğal bir renkten daha fazla dikkat çekiyor.

Bunu deneyin : Rujunuzu uyguladıktan sonra üstündeki fazlalığı emici kağıtlar yardımıyla alın. Ardından pamuklu bir çubuğun ucunu dişlerinizin üzerinde gezdirerek bulaşan renk pigmentlerini temizleyin. Diğer ucunu vazeline batırın ve hafifçe dişlerinize sürün. Bu bariyer, rujun beyaz dişlerinize bulaşmasını engellerken gülüşünüzün parlak olmasını sağlayacak.

Dağınık kaşlar

Düzgün görünümlü kaşlar çok önemlidir. Mükemmel şekle sahip kaşlar bile taranmadığında kötü görünebilir.

Bunu deneyin : Kaş fırçası veya şeffaf bir maskara kullanarak kaşlarınızı yukarı ve dışarıya doğru tarayarak şekle sokun. Dışarı doğru çıkan kaşları bir damla suyla yatıştırabilirsiniz. Son olarak saç spreyi sıkarak kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz. Bu makyaj rutininizde en son sırada yer almalı. Aksi takdirde yaptığınız herşey boşa gidebilir.

Ucu çıkmış ojeler

Adeta bir mücevher gibi oje de hoş bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak bir aksesuar gibidir. Sürekli mükemmel maniküre sahip olmanız gerektiğini söylemiyoruz. Ancak bir davete gittiğinizde şarap kadehi tutmayı veya biriyle el sıkışmayı planlıyorsanız en azından 2 dk tırnaklarınıza ayırmalısınız.

Bunu deneyin : Soyulmuş tırnakları kalem biçimli oje ile kolayca düzeltebilirsiniz. Tek bir damla tüm tırnaklarınıza yetecektir. Ojenin kuruması için 1 dk bekleyin. Koruyucu bir ürün kullanmak yerine ölü derileri yumuşatan bir yağı tırnakların üzerine sürerek parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Tırnaklarınız yola sokulmayacak gibiyse ojelerinizi çıkarın.

Gözlerinizi küçük gösteren makyaj

Dumanlı ve yoğun göz makyajı, gece dışarı çıkarken uygulanabilecek en ideal seçeneklerden biridir. Ancak çok koyu veya amatörce yapılan makyaj gözlerinizdeki beyaz rengin yok olmasına ve daha küçük görünmelerine sebep olabilir.

Bunu deneyin : Dumanlı göz etkisini yapabilecek tek renk siyah değil. Özellikle simli gri farlar aynı etkiyi yapabilir. Üst ve alt kirpiklerinize ince bir tabaka halinde siyah kalem çekin. Ardından göz kapaklarınıza gri göz farı uygulayın. Eyeliner fırçası yardımıyla siyah kalemin üzerinden geçerek daha aydınlık bir etki yaratabilirsiniz. Keskin hatları yok etmek için rengi olabildiğince dağıtın. Simli beyaz bir göz farını gözlerinizin iç kısımlarına uygulayarak iyice ortaya çıkmalarını sağlayabilirsiniz.

Göz etrafındaki halkalar

Uyku akan gözlerden daha kötü ne olabilir? Bu görünümü gidermeye çalışırken kullanılan çok açık renkli ve beyaza yakın göz altı kapatıcı daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Bunu deneyin : Gözaltı kapatıcınızın fodöteninizden veya ten renginizden bir ton daha açık bir renge sahip olması gerekiyor. Uygun kapatıcıyı tek bir parmağınızla göz altınıza yedirin. Üzerine ince bir kat fondöten uygulayarak cildinizin tamamının aynı renge sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak sabitleyici bir pudra kullanmayı unutmayın.