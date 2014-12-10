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Makedonya'da "Eş Zamanlı" İki Saldırı

Makedonya'nın Kumanova ve Kalkandelen şehirlerindeki polis merkezlerinin yakınlarında dün gece eş zamanlı iki bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Makedonya'da "Eş Zamanlı" İki Saldırı

Makedonya'nın Kumanova ve Kalkandelen şehirlerindeki polis merkezlerinin yakınlarında dün gece eş zamanlı iki bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
Makedonya'da
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KUMANOVA VE KALKANDELEN ŞEHİRLERİNDEKİ POLİS MERKEZLERİNİN YAKINLARINDA MEYDANA GELEN EŞ ZAMANLI SALDIRILARDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

 Makedonya'nın Kumanova ve Kalkandelen şehirlerindeki polis merkezlerinin yakınlarında dün gece eş zamanlı iki bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İvoKoteski, düzenlediği basın toplantısında, Kumanova ve Kalkandelen'deki polis merkezlerinin yakınlarında dün gece meydana gelen iki bombalı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını söyledi.

Bombalı saldırılarda ciddi maddi hasarın oluşmadığını belirten Koteski, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Kalkandelen Polisi Sözcüsü Maryan Yosifoski de dün gece gerçekleştirilen saldırının ardından polislerin hemen olay yerine gittiğini ancak saldırganların henüz yakalanamadığını ifade etti.

Terörle Mücadele birimlerinin olayı araştırdığını belirten Yosifoski, soruşturmanın devam ettiğini ve resmi olmayan bilgilere göre, polis merkezlerini hedefleyen saldırılarda el bombalarının kullanıldığını sözlerine ekledi.

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