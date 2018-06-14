Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov Bulgaristan\'da





Sofya, 14 Haziran 18 : Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, başkent Sofya\'ya iki günlük resmi ziyarette bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov ile görüştü.Radev, görüşmenin ardından Makedon mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasındaki "isim sorununu"na değindi. Cumhurbaşkanı Radev, "Makedonya\'nın yeni ismiyle ilgili destek koşulumuz, bu ülkenin Bulgaristan ile dostluk ve iyi komşuluk anlaşması koşullarına uymasıdır." dedi.İsim sorununa ilişkin sürecin zor ve karmaşık olduğunu vurgulayan Radev, "Bugüne dek Bulgaristan\'da hiçbir hükümet Makedonya\'nın ismi konusunda hiçbir iddiada bulunmamıştır. Bulgaristan, 1992\'de Makedonya\'yı ilk tanıyan ülke olmuştur. İsim meselesi, Bulgaristan ile aramızdaki dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasında da yer almamaktadır." diye konuştu."SAĞDUYUNUN AĞIR BASACAĞINA İNANIYORUM"Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov da Yunanistan ile varılan isim mutabakatı konusunda sağduyunun ağır basacağına inandığına dile getirerek, "Anlaşmalar uygulanmak üzere imzalanır. Bulgaristan\'a bölgede liderlik yaptığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Ivanov, isim sorununu çözmek üzere yapılan görüşmelerin ardından, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov\'u kovduğu iddialarını reddederek, "Kimseyi gözardı etmedim, spekülasyon yapmayın. Görüşlerine katılmadığım bir belge üzerinde görüşülecek bir şey yoktu. Belgeyi onlar getirdi, sorumluluğunu onlar alsın." dedi.Öte yandan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ivanov ile yarın yapılması planlanan ikili protokol görüşmelerini, Yunanistan ve Makedonya arasındaki meseleye karışmak istememelerini gerekçe göstererek iptal etti.(AA/AK/HÖ)