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Makedonya Nato’ya Katılım Müzakereleri İçin Davet Aldı!

Makedonya, NATO üyeliği için katılım müzakerelerine başlama davetini resmen kabul etti.

Makedonya Nato’ya Katılım Müzakereleri İçin Davet Aldı!

Makedonya, NATO üyeliği için katılım müzakerelerine başlama davetini resmen kabul etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:11
Makedonya Nato’ya Katılım Müzakereleri İçin Davet Aldı!

Makedonya, NATO üyeliği için katılım müzakerelerine başlama davetini resmen kabul etti.

Başbakan Zoran Zaev, Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden NATO Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Makedonya’nın ittifaka üyelik müzakerelerine başlaması davetini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunuyla ilgili uzlaşmanın, katılım müzakerelerinin başlatılmasının önündeki engeli kaldırdığını söyledi.

Tavizlerin her iki taraf için de zor olduğunu anladığını dile getiren Stoltenberg, "Ancak inanıyorum ki anlaşma ülkeniz ve bölgenin çıkarınadır. Daha iyi bir gelecek için siyasi cesaret ve bağlılık gösteren sizleri ve herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tüm ulusal süreçlerin tamamlanması ve müttefiklerin üyeliği onaylamasının ardından Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olacağını işaret eden Stoltenberg, Makedonya'nın dünyanın en başarılı ittifakının bir parçası olacağı günün, bu ülke, bölge ve NATO için gurur verici ve önemli bir gün olacağını vurguladı.

"ÜYELİK BÖLGEDEKİ DEMOKRASİYİ PEKİŞTİRECEK"

Başbakan Zaev de müttefiklerinin bu kararından gurur duyduklarını ifade ederek "Ülkem ve vatandaşlarımızın geleceği için tarihi bir karardır." dedi.

Makedonya’nın bugüne kadar NATO misyonlarında aktif olarak yer aldığını belirten Zaev, ittifak ile ülkesinin terörist ve şiddet içeren aşırıcılıktan gelen tehditlerin bastırılmasına aktif katkıda bulunduğunu söyledi.

Kendileri için bir sonraki adımın referandum düzenlemek olduğunu kaydeden Zaev, "Emin olun ki üyelik bölgedeki demokrasiyi pekiştirecek ve Batı Balkanlar’da olumlu bir örnek olacak." diye konuştu.

Zaev, 14 Temmuz'da ülke genelinde NATO’ya üyelik davetinin kutlanacağı etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

 


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Son Güncelleme: 12.07.2018 21:20
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