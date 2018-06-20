Makedonya Meclisi, Yunanistan İle İsim Sorununu Çözen Anlaşmayı Onayladı!



Makedonya Meclisi, Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin 17 Haziran'da imzalanan ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı onayladı.



İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katıldı. Muhalefet partili milletvekillerinin katılmadığı oturumda yer alanların tamamı "evet" oyu kullandı.



Başbakan ZoranZaev, burada yaptığı konuşmada, üç gün önce Prespa'da Makedonya'nın ilerlemesine engel olan soruna son veren belgenin imzalandığını hatırlatarak, anlaşmanın "belirsizliğin sonunun başlangıcı" olduğunu ifade etti.



Anlaşmanın her iki taraf için de saygın ve kabul edilebilir olduğunu kaydeden Zaev, "NATO bugün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvesinde Makedonya'nın ittifaka davet edilmesi maddesini oybirliği ile kabul etti." ifadelerini kullandı.



Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Milletvekili DraganDanev ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, anlaşmanın devlete ve anayasaya karşı, vatandaşların zararına olduğunu savundu.



Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında isim sorununun çözümüne ilişkin tarihi anlaşma, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde, iki ülke dışişleri bakanları tarafından 17 Haziran'da imzalandı.



İmza törenine Makedonya ve Yunanistan başbakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri de katıldı.



SÜREÇ NASIL OLACAK?





Anlaşma, mecliste onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a gönderilecek. Cumhurbaşkanının yasal olarak 7 gün içerisinde anlaşmayı imzalaması gerekse de İvanov daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmayı imzalamayacağını ifade etmişti.Anlaşma Makedonya Meclisinden geçtikten sonra ise Yunanistan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg'e, Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanmasına destek verdiklerini bildirmekle yükümlü.Anlaşma, her iki ülkede iç süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.Makedonya Başbakanı Zaev, daha önce yaptığı açıklamada, eylül ya da ekim ayında isim sorunu anlaşmasına ilişkin referandum yapılacağını duyurmuştu.İSİM SORUNU NEDİR?Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden "isim sorunu" nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.