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Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor

Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor

28 Eylül 2018 Cuma 10:00
Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor

MAKEDONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI BUJAR OSMANİ: "MAKEDONYA BAŞARILI BİR REFERANDUM İLE GELECEK YILDAN İTİBAREN NATO ÜYESİ OLACAKTIR"


Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin pazar günü yapılacak referandumun başarılı olması durumunda gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacaklarını ifade etti.


Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Osmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü yapılacak tarihi referandumu, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile NATO'ya üyelik süreçlerini ve Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.


Osmani, referandumun geçerli sayılması için yeterli katılımının (yüzde 50+1 oy) sağlanmasının zor olduğunu belirterek, seçmen listesinde 1,8 milyon seçmen bulunsa da son seçimde ülkede 1,2 milyon seçmenin ülkede bulunduğunu aktardı.


Referandumda "evet" diyecek seçmenin iradesinin hakim olması durumunda, bunu mecliste anayasal değişikliklere yansıtacaklarını kaydeden Osmani, "Yeterli katılımın sağlanacağı yönünde iyimserim. Ancak vatandaşlarımızın ülkede olmamaları nedeniyle küçük bir farkla yeterli katılım sağlanamazsa, meclisin oy kullanan çoğunluğun iradesine saygı duyacağını düşünüyorum." diye konuştu.


Osmani, referandum sürecinin başarısız olma ihtimalinin düşük olduğunu savunarak, zira vatandaşların, siyasi ve ekonomik bir öngörülemezliğin meydana gelmesi durumunda istikrarın tehlikeye gireceğini bildiğini dile getirdi.


Vatandaşların referandum günü gelecek nesiller için gereken seçimi yapacağına inandığını vurgulayan Osmani, referandumda "hayır" seçeneğinin kazanmasının Balkan ülkelerini de etkileyeceğini, zira bu ülkelerin birbirine bağlı, ortak perspektiflere sahip ülkeler olduğunu söyledi.


Osmani, Makedonya'nın başarılı bir referandum ile gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacağına dikkati çekerek, AB üyeliği için de AB Komisyonunun 2020-2025 döneminde belirlediği tarihi yakalayabilecekleri konusunda iyimser olduğunu ifade etti.


"BİZ BATI MİLLETİYİZ, BATI ÜLKESİYİZ"
Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmanın, Makedonya'da yaşayan etnik toplulukların kimliğini güçlendirip koruduğunu dile getiren Osmani, bunun ülkedeki tüm toplulukların tanımlanacağı ortak devlet kimliğinin oluşması için ön koşul teşkil ettiğini belirtti.


Osmani, Makedonya'nın çok etnikli bir ülkenin nasıl işlediğine dair model teşkil ettiğini vurgulayarak, "Bu anlaşmanın uygulanmasıyla Makedonca, Makedon toplumu ya da etnik Makedon topluluğu Yunanistan tarafından kabul edilecek. İsmin değiştirilmesiyle de yeni bir devlet kimliği için ön koşul oluşuyor. Bunun da ülkede iç bütünlük için bir ivme olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Rusya'nın Makedonya'nın içişlerine müdahale ettiği iddiasının akabinde Rusya'nın bunu yalanlayarak aslında müdahaleyi Avrupalı temsilcilerin yaptığını söylemesine de değinen Osmani, Batı'nın güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü, Rusya'nın ise Makedonya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığını söyledi.


Batı'nın her siyasi ve ekonomik kriz ile devletin inşası sürecinde Makedonya'ya yardım ettiğini anımsatan Osmani, "Biz Batı milletiyiz, Batı ülkesiyiz ve Batı'ya aitiz. Ülkenin bağımsızlığından itibaren yaşanan her olumlu şey, ABD ve AB ülkelerinin yardımıyla gerçekleşti." dedi.


Osmani, isim sorununun çözümünün NATO'ya üyelik anlamına geldiği göz önünde bulundurulursa, Rusya'nın Makedonya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığına işaret ederek, "Onlar bu sorunun kapanmasına da karşı. Farklı şekillerde de başarı elde edilmemesi için çalışacaklar." ifadelerini kullandı.
Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Osmani, "Balkanlar'da sınırların olmadığı bir gelecek gördüğünü" ifade etti.


Osmani, Yunanistan ile anlaşmaya varılmasıyla Makedonya'nın komşularıyla hiçbir sorununun kalmadığının altını çizerek, Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin yoğunlaşması için çabaladıklarını kaydetti.


Makedonya'nın Türkiye ile ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Osmani, bu iki ülkenin her zaman iyi ilişkilere ve başarılı bir iş birliğine sahip olduğunu vurguladı.


Son Güncelleme: 28.09.2018 13:13
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