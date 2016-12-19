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19 Aralık 2016 Pazartesi 06:52

Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi'nde İlyas Dönemi

Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türk Demokratik Partisinin (TDP) 9. Olağan Kurultayı'nda, oy çokluğuyla partinin genel başkanlığına getirildi.

Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi'nde İlyas Dönemi
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9. OLAĞAN KURULTAY'DA 205 DELEGENİN OYUNU ALAN BEYCAN İLYAS, PARTİNİN YENİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türk Demokratik Partisi'nin (TDP) 9. Olağan Kurultayı'nda, oy çokluğuyla partinin genel başkanlığına getirildi.

Üsküp'teki Makedonya Ulusal Tiyatrosu'nda düzenlenen kurultayda, kayıtlı 330 delegeden 309'u oy kullandı. İlyas, 205 delegenin oyunu alarak TDP'nin yeni genel başkanı seçilirken, diğer aday Ercan Çulez'e 101 delege oy verdi. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

TDP'nin yeni genel başkanı İlyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil partinin ve Makedonya Türklüğünün de kazandığını vurgulayarak, "Genel başkanlık görevindeki hedefim Makedonya Türklüğünü her alanda daha da yükseğe taşımak ve benden önceki genel başkanlarımın yükseklere çıkardığı bu davayı daha üst seviyelere yükseltmek olacaktır" dedi.

Hedefleri arasında "anavatan" olarak nitelendirdiği Türkiye ile mevcut ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmanın bulunduğunu belirten İlyas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli değerlerimizi muhafaza ederek ve bizi biz yapan unsurlar doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürürken, kardeşlerimin bizlere verdiği destek ve üreteceği fikirler başarıya ulaşmamızda işimizi daha da kolay kılacaktır. Önümüzdeki dönemde şahsım ve yanımda bulunacak çalışma arkadaşlarımla birlikte Makedonya'da tek bir Türk'ün yaşayıp da ziyaret edilmediği, havasının solunmadığı, soydaşımın derdinin dinlenmediği tek bir yer kalmaması konusunda özel çaba göstereceğimize söz veriyorum."

SİBER DE KATILDI

Kurultaya delegelerin ve partililerin yanı sıra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, KKTC ve Kosova'dan milletvekilleri de katıldı.

2002 yılından itibaren partinin genel başkanlığını yürüten Kenan Hasip, geçen eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler
Makedonyaİlyas Dönemi
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