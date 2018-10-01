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Makedonya'daki Düşük Katılımlı Referandum Sonucuna Batıdan Destek

Makedonya'daki Düşük Katılımlı Referandum Sonucuna Batıdan Destek

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:12
Makedonya'daki Düşük Katılımlı Referandum Sonucuna Batıdan Destek

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG: "REFERANDUMDAKİ 'EVET' OYUNU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM. TÜM SİYASİ LİDER VE PARTİLERE BU TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİREREK YAPICI VE SORUMLU ŞEKİLDE DAVRANMALARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ VE AB KOMİSYONUNUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ JOHANNES HAHN: "AB, MAKEDONYA'YI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti. 

 Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözmeyi amaçlayan anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan istişare referandumunda "Evet" oyları yüksek çıksa da katılım oranı ülke genelinde yüzde 36,8 seviyesinde kaldı. 

Referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmek için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekirken, AB ve NATO'dan gelen güçlü destek gözden kaçmadı. 

Resmi sonuçlar açıklanmadan sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Referandum'daki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu bir şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Stoltenberg, "NATO'nun kapısının açık olduğunu" ancak bunun için tüm ulusal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. 

AB'DEN DESTEK GECİKMEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da ortak yazılı açıklamalarında, Makedonya'da büyük çoğunluğun "evet" oyu kullanarak isim anlaşmasına ve AB üyeliğine destek verdiğini kaydetti. 

Bunun ülkenin AB yolunda ilerleyişi açısından tarihi bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, "AB, Makedonya'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." denildi. 

REFERANDUM

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayılırken, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı. Referanduma katılım ise yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." dedi.


Son Güncelleme: 01.10.2018 14:40
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