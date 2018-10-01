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Makedonya'da İsim Değişikliği Referandumuna Katılım Yeterli Sayıya Ulaşamadı

Makedonya'da İsim Değişikliği Referandumuna Katılım Yeterli Sayıya Ulaşamadı

01 Ekim 2018 Pazartesi 06:51
Makedonya'da İsim Değişikliği Referandumuna Katılım Yeterli Sayıya Ulaşamadı

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinin oylandığı referandumda, katılım referandumun geçerli sayılabilmesi için gerekli olan yüzde 50'ye ulaşamadı.
Başta Cumhurbaşkanı Georgi İvanov olmak üzere milliyetçi grupların boykot çağrısı yaptığı referandumda, seçmenlerin yaklaşık yüzde 36’sı oy kullandı.
Referandumda seçmenlere "Yunanistan'la varılan anlaşmayı kabul ederek Makedonya'ın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine destek veriyor musunuz?" sorusu soruldu. sandığa gidenlerin yüzde 90’dan fazlası "evet" oyu kullandı.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, yetersiz katılıma rağmen anlaşmanın parlamentoda da oylanması yönünde baskı yapacağını belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da "anlaşmaya bağlılıklarının sürdüğünü" açıkladı.
Referandumun yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak milletvekilleri referandum sonucuna bağlı kalacakları sözünü vermişti.
Yetersiz katılım, isim değişikliğine karşı çıkan milletvekillerinin parlamentodaki oylamada rahatça "hayır" oyu verebileceği anlamına geliyor.
120 sandalyeli mecliste, muhalefetteki milliyetçilerin 49 sandalyesi var. Anayasa değişikliği için üçte iki çoğunluk gerekiyor.
İsim değişikliğine karşı çıkan Makedonlar, referanduma katılımın yetersiz kalmasını başkent Üsküp'te kutladı
BAŞBAKAN ZAEV: KARARA SAYGI DUYULMALI
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sandıkların kapanması sonrası yaptığı basın açıklamasında katılım oranına değinmeden, sandıktan çıkan karara saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Anlaşmayı parlamento onayına da sunacağını belirten Zaev, milletvekillerinin destek vermemesi halinde erken seçim çağrısı yapacağını açıkladı.
Zaev "Makedonya'yı Avrupa Birliği ve NATO'ya sokmaya kararlıyım" dedi.
İKİ ÜLKE ARASINDA NEDEN İSİM KRİZİ YAŞANIYOR?
Makedonya'nın Yugoslavya'dan ayrılmasından bu yana Atina ve Üsküp arasında isim krizi yaşanıyor.
27 yıldır Yunanistan hükümetleri, Üsküp yönetiminin ülke adı olarak Makedonya'da ısrarcı olmasının agresif bir dış politika olduğunu belirtiyordu.
Yunanistan'ın kuzey bölgesinin adı da Makedonya. Atina, Üsküp yönetiminin isim ısrarı ile Yunanistan'ın kuzey topraklarında hak iddia ettiğini savunuyordu.
Yunanistan, isim anlaşmazlığı nedeniyle Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerini de engelliyor.
 

Son Güncelleme: 01.10.2018 10:14
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