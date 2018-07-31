banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96593
ALTIN
192.123
DOLAR
4.9012
STERLİN
6.4316
EURO
5.7448
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi
AŞIRI SICAKLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA
Girne'de Yakalanan Fetö Şüphelileri Türkiye'ye Teslim Edilmek Üzere Gönderildi!
Son Dakika
Fetö şüphelileri Türkiye'ye gönderildi.
1 yıl hapis yatacak
1 YIL HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

Makedonya'da “isim anlaşmasına“ yönelik referandumun tarihi belli oldu

Makedonya'da “isim anlaşmasına“ yönelik referandumun tarihi belli oldu

31 Temmuz 2018 Salı 07:24
Makedonya'da “isim anlaşmasına“ yönelik referandumun tarihi belli oldu

Makedonya Meclisi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin istişari referandumunun 30 Eylül'de düzenlenmesi kararı aldı.

Meclisteki bugün düzenlenen oturumda, iki ülke arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin referandum düzenlenmesi için oylama yapıldı.
Oylamada, 120 koltuklu meclisten 68 milletvekili referandumun düzenlenmesi lehine oy kullanırken, hiçbir milletvekili "hayır" ya da "çekimser" oy kullanmadı. 52 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Meclis Başkanı Talat Caferi, referandum sorusunun "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" şeklinde olacağını açıkladı.
Bu anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri ise referandum sorusunun kesinleştirilmemiş, çok anlamlı ve vatandaşlar için manipülatif olduğu gerekçesiyle salonu terk ederek oylamaya katılmadı.
Ayrıca, Arnavutlar İçin İttifak Partisi Başkanı Ziyadin Sela, Arnavutça'nın bu anlaşmada resmi dil olarak geçmediğinden referandumun gerekli olmadığını ifade etti.
VMRP-DPMNE Genel Sekreteri İgor Yanuşev, oturum öncesi yaptığı açıklamada, muhalefet tarafından olası bir boykota değinerek, partisinin üst düzey organlarının bu yönde karar almalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.
TARİHİ ANLAŞMA 17 HAZİRAN'DA İMZALANDI
Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı.
Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylanmıştı.
Cumhurbaşkanı İvanov ise 26 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, bu anlaşmanın Makedonya Anayasası’na karşı olduğunu savunarak imzalamayacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayan İvanov, "Bu yüzden Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.
Anlaşma tekrar meclise dönerek 5 Temmuz tarihinde ikinci kez onaylanırken, Meclis Başkanı Talat Caferi, anlaşmanın Mecliste tekrar oylanmasının ardından, İvanov’un imzası olmadan Makedonya Resmi Gazetesi’nde yayımlanacağını açıklamıştı.
İSİM SORUNU
Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 10:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor
Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor
İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti
İsrail Parlamentosu'ndan rekor sayıda milletvekili istifa etti
Trump önkoşulsuz görüşürüm dedi, İran “nükleer anlaşma“ şartı koydu
Trump önkoşulsuz görüşürüm dedi, İran “nükleer anlaşma“ şartı koydu
AB, Brexit'ten sonra deniz gücü merkezini İspanya'ya taşıyacak
AB, Brexit'ten sonra deniz gücü merkezini İspanya'ya taşıyacak
Macron'un eski yakın koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Macron'un eski yakın koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Hawaii’de yarısı yunus diğer yarısı balina olan balığa rastlandı
Hawaii’de yarısı yunus diğer yarısı balina olan balığa rastlandı
Calıfornıa'da yangında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
Calıfornıa'da yangında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
Hindistan'da muson yağmurları 569 can aldı
Hindistan'da muson yağmurları 569 can aldı
Filipinler'de intihar saldırısında 11 ölü
Filipinler'de intihar saldırısında 11 ölü
Uzmanlar açıkladı: Bu gece çıplak gözle görülebilecek
Uzmanlar açıkladı: Bu gece çıplak gözle görülebilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim