Makedonya'da “isim anlaşmasına“ yönelik referandumun tarihi belli oldu

Makedonya Meclisi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin istişari referandumunun 30 Eylül'de düzenlenmesi kararı aldı.

Meclisteki bugün düzenlenen oturumda, iki ülke arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin referandum düzenlenmesi için oylama yapıldı.

Oylamada, 120 koltuklu meclisten 68 milletvekili referandumun düzenlenmesi lehine oy kullanırken, hiçbir milletvekili "hayır" ya da "çekimser" oy kullanmadı. 52 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Talat Caferi, referandum sorusunun "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" şeklinde olacağını açıkladı.

Bu anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri ise referandum sorusunun kesinleştirilmemiş, çok anlamlı ve vatandaşlar için manipülatif olduğu gerekçesiyle salonu terk ederek oylamaya katılmadı.

Ayrıca, Arnavutlar İçin İttifak Partisi Başkanı Ziyadin Sela, Arnavutça'nın bu anlaşmada resmi dil olarak geçmediğinden referandumun gerekli olmadığını ifade etti.

VMRP-DPMNE Genel Sekreteri İgor Yanuşev, oturum öncesi yaptığı açıklamada, muhalefet tarafından olası bir boykota değinerek, partisinin üst düzey organlarının bu yönde karar almalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

TARİHİ ANLAŞMA 17 HAZİRAN'DA İMZALANDI

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı.

Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanı İvanov ise 26 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, bu anlaşmanın Makedonya Anayasası’na karşı olduğunu savunarak imzalamayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayan İvanov, "Bu yüzden Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşma tekrar meclise dönerek 5 Temmuz tarihinde ikinci kez onaylanırken, Meclis Başkanı Talat Caferi, anlaşmanın Mecliste tekrar oylanmasının ardından, İvanov’un imzası olmadan Makedonya Resmi Gazetesi’nde yayımlanacağını açıklamıştı.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

